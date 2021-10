Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - Lazio e Marsiglia pareggiano 0-0 nel match valido per la terza giornata del gruppo E di Europa League disputato allo stadio Olimpico di Roma. Nella classifica del girone i biancocelesti agganciano in vetta il Galatasaray con 4 punti, uno in più del Marsiglia e 3 in più della Lokomotiv Mosca. Turchi e russi in campo alle 21 a Mosca.