Bodo, 21 ott. - (Adnkronos) - Il Bodo Glimt è in vantaggio per 2-1 sulla Roma al termine del primo tempo del match valido per la terza giornata del gruppo C di Conference League in corso di svolgimento all'Aspmyra Stadion di Bodo in Norvegia. Per i padroni di casa in gol Botheim all'8' e Berg al 20', per i giallorossi Perez al 28'.