Ue: Draghi, 'transizioni e sfide globali solo con massicci interventi Stati'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Le transizioni ecologica e digitale e più in generale le sfide globali non si possono affrontare senza un intervento massiccio dello Stato, intervento che sarà necessario a livello nazionale ma anche a livello europeo. Queste sfide possono essere affrontate solo con un impegno di finanze da parte degli Stati molto importante". Così il premier Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula alla Camera in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.