Spada (Formazienda): 'Formazione fondamentale per imprese e lavoratori'

Milano, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “La formazione delle persone è estremamente importante perché è in questo delicato momento che la formazione continua può essere la più valida alleata per le imprese e anche per i lavoratori ai fini della ripartenza”. Così Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda, a margine del convegno 'Formazione continua nell’era post Covid: prassi virtuose e proposte d’integrazione delle policies pubbliche' che si è tenuto a Fiera Milano City nell’ambito della decima edizione di Expo Training, la fiera dedicata a lavoro, formazione e sicurezza.

In un momento così importante per la ripartenza economica dopo la crisi portata dalla pandemia e dai correlati lockdown, Formazienda conferma di volere essere in prima linea nella formazione di figure professionali qualificate, con la consapevolezza che solo da una capacità imprenditoriale forte e diffusa, radicata nei territori e nelle comunità locali, può nascere un’economia performante, leale verso i diritti delle persone e capace di guardare con entusiasmo al futuro.

“La formazione - prosegue Rossella Spada - può essere d’aiuto alle imprese reduci da un lungo periodo difficile che, soprattutto le aziende del terziario, hanno dovuto subire. Per i lavoratori, invece, la formazione è importante per riconvertire e riqualificare le proprie competenze professionali, così da poter rimanere in azienda ed essere sempre più competitivi ma anche per potersi affacciare su un mercato del lavoro che è inevitabilmente mutato”.