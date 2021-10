Olimpiadi: fiaccola arrivata in Cina, cerimonia di benvenuto a Pechino

Pechino, 20 ott. - (Adnkronos) - La fiaccola olimpica è arrivata in Cina a poco più di cento giorni dal via dei Giochi invernali di Pechino 2022, previsto per il 4 febbraio. La capitale cinese sarà la prima città ad essere sede sia delle Olimpiadi invernali sia di quelle estive, ospitate nel 2008. Nella mattinata di Pechino si è tenuta la cerimonia di benvenuto per la fiamma presso la Torre Olimpica della capitale, dove sarà esposta al pubblico prima di partire per un tour espositivo e promozionale.