Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Passa al Senato mozione di Pd-M5S-Leu per lo scioglimento di Forza Nuova e altre organizzazioni fasciste. Astenuti Forza Italia e Lega. Contraria Meloni. E’ evidente che una destra che non recide i legami con il neofascismo non è adatta a governare. Oggi l’ennesima conferma". Così il coordinatore di Art.1, Arturo Scotto, su twitter.