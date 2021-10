Formazione, Fondazione CRT apre il primo 'cantiere' per nuove leadership

TORINO (ITALPRESS) - La Fondazione CRT apre il primo "cantiere" nazionale per la formazione gratuita di nuove leadership, con l'apporto scientifico, unico in Italia, della Scuola di Politica "Vivere nella Comunità" fondata da Pellegrino Capaldo, Sabino Cassese e Marcello Presicci. Questo pionieristico progetto si chiama "Talenti per la Comunità: costruire nuove leadership", e offrirà a giovani laureati under 36 - da selezionare su scala nazionale tramite bando - gli strumenti, le conoscenze e le competenze per promuovere e gestire processi di crescita sociale, civile, economica, culturale sui territori. "Talenti per la Comunità" trae origine da una delle dieci idee per un futuro più sostenibile, inclusivo e orientato alla creazione di valore sociale, emerse dagli "Stati Generali" della Fondazione CRT: il lungo percorso di ascolto-partecipato con il coinvolgimento di un migliaio di stakeholder nel Nord Ovest, tra Sindaci, rappresentanti di istituzioni e fondazioni, opinion leader, protagonisti del mondo della cultura, delle Università, dell'economia, del terzo settore, del volontariato, della ricerca, dell'innovazione. "In un'epoca come quella attuale, caratterizzata dal venir meno dei luoghi tradizionali di costruzione delle future classi dirigenti, offrire nuovi modelli di leadership basati su idealità condivise, sul merito e sul talento è un contributo fondamentale non solo per l'innovazione sociale e territoriale, ma per la stessa vita democratica. Questa nuova sfida nel trentennale della Fondazione CRT è un ulteriore investimento nel capitale umano, la risorsa che, prima e più di ogni altra, alimenta il cambiamento attorno al bene comune", afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia. "Coltiviamo il primo nucleo della next generation dei civil servants: giovani ad alto potenziale in termini di passione civile, conoscenze e competenze, pronti a contribuire all'empowerment del Paese in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il Green Deal europeo e il PNRR italiano", dichiara il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci. "Talenti per la Comunità" è realizzato in collaborazione con il "Consorzio Aaster" guidato dal sociologo Aldo Bonomi, il "Cottino Social Impact Campus" e il Consorzio sociale "Il filo da tessere". Il corso multidisciplinare mixerà lezioni in presenza e a distanza, con workshop, approfondimenti di case histories e attività sul campo. Saranno formate figure con una visione internazionale, capaci di progettare, coordinare e mobilitare risorse, a partire da quelle europee, valutare la sostenibilità e l'impatto degli interventi, anche attraverso la leva dei Big Data, comunicare i territori, accompagnare la digital transformation. Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecrt.it (ITALPRESS). abr/com 20-Ott-21 11:32