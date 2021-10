Eutanasia: Perantoni (M5s), 'rinviato esame legge, ritardo governo su pareri'

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Il governo non ha provveduto ad inviare i pareri sugli emendamenti che oggi le commissioni Giustizia e Affari sociali riunite avrebbero dovuto cominciare ad esaminare. Si tratta di un ritardo sul quale ho già avuto modo di condividere in Aula le perplessità espresse e che purtroppo impone un rinvio. Ricordo che il 25 ottobre prossimo il provvedimento è calendarizzato per l’esame in Assemblea". Lo rende noto Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S.