Dipendenti Philips al Parco Nord Milano per piantare 250 alberi

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - "La responsabilità verso il pianeta e la società è profondamente radicata nel Dna di Philips e oggi lo abbiamo voluto testimoniare nel Comune di Milano, dove la nostra azienda si è stabilita da quando è presente in Italia". Così Simona Comandè, General Manager Philips Italia, Israele e Grecia in occasione dell'iniziativa 'A tree for you&MI' che ha visto i dipendenti di Philips Italia darsi appuntamento al Parco Nord di Milano per piantare circa 250 piante forestali, ovvero alberi alti circa un metro, per creare una nuova area boschiva all'interno della grande spazio verde al confine nord di Milano.

"Le nostre iniziative riguardano però tutto il resto del Paese. Giornate come oggi ci fanno stare bene e siamo felici sia come cittadini che come azienda nel contribuire al benessere della società - ha continuato Comandè - Anche le nostre scelte sul design hanno un tema green. Abbiamo dedicato una grande attenzione verso l’economia circolare, con tanti prodotti realizzati attraverso materiali riciclati in alcuni dei componenti".

Un impegno quello che ha coinvolto circa 80 dipendenti dell’azienda retribuito come da policy aziendale. "Lavoriamo per un’azienda che supporta il volontariato e pertanto anche questa giornata è retribuita - ha dichiarato Livio Zingarelli, direttore del personale - La nostra politica aziendale permette ai dipendenti di partecipare a diversi progetti organizzati sia dall'azienda ma anche individualmente. Questi vengono poi sottoposti alla nostra attenzione e si valuta l’opportunità di destinare un numero di giornate retribuite come volontariato nell'arco dell’anno, per dedicarle a diversi progetti. Inoltre è anche un’apprezzata occasione di socializzazione. Da poco abbiamo iniziato a rientrare in azienda e qui al Parco Nord oggi ritroviamo il piacere di stare nuovamente insieme".