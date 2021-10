Milano, 20 ott. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 457 nuovi positivi al Covid, lo 0,4% dei 100.312 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I morti sono 4 e portano il totale da inizio pandemia a quota 34.130. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-3), che ammontano a 280 in tutto. I pazienti Covid in terapia intensiva oscillano sempre intorno agli stessi numeri: oggi sono 55, due in più rispetto a ieri.