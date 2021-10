Calcio: Sarri, 'giudice su Lazio-Inter? Io per dito alzato squalificato'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il giudice sportivo io sono rimasto al mio dito minaccioso... A Milano dissi "non mi devi prendere per il c.... perché ho 60 anni..." e sono stato squalificato. Contro l'Inter ho visto mani addosso, mani su un calciatore a terra, si parla di uno sputo che non ho visto e quindi neanche prendo in considerazione. A questo punto penso che il mio dito sia estremamente pericoloso...". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida di Europa League con l'Olimique Marsiglia, in riferimento alle decisioni del giudice sportivo su Lazio-Inter.