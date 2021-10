Calcio: Newcastle chiede ai tifosi di astenersi dall'indossare abiti tradizionali arabi o copricapi

Londra, 20 ott. (Adnkronos) - Il Newcastle ha chiesto ai tifosi che celebrano l'acquisizione del club sostenuta dai sauditi di non indossare abiti in stile arabo per le partite nel caso in cui arrechino offesa agli altri. Alcuni fan indossavano abiti tradizionali e altri copricapi per lo scontro di Premier League di domenica con il Tottenham, il primo dei Magpies sotto i loro nuovi proprietari. "Il Newcastle United chiede gentilmente ai tifosi di astenersi dall'indossare abiti tradizionali arabi o copricapi ispirati al Medio Oriente durante le partite se normalmente non indossano tali abiti", ha detto il club.

"Un certo numero di tifosi ha recentemente frequentato il St James' Park indossando copricapi e abiti tradizionali, in seguito all'acquisizione del club da parte del Fondo per gli investimenti pubblici (PIF), PCP Capital Partners e RB Sports & Media. “Nessuno del nuovo gruppo di proprietà si è in alcun modo offeso dall'abbigliamento dei tifosi che hanno scelto di festeggiare in questo modo. È stato un gesto che è stato riconosciuto come positivo e accogliente nei suoi intenti. Tuttavia, rimane la possibilità che vestirsi in questo modo sia culturalmente inappropriato e rischi di offendere gli altri. Tutti i visitatori del club sono, come sempre, incoraggiati a indossare qualunque sia la norma per la propria cultura o religione, continuando a riflettere le ampie e ricche comunità e gruppi multiculturali da cui il club trae con orgoglio il suo sostegno".