Calcio: Cozzoli, ‘Sarri si è lamentato due volte dello stadio ed ha vinto, gli porta fortuna’

Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - “Sarri è stato bravo e fortunato. Due volte si è lamentato dello stadio e due volte ha vinto a mani basse. Evidentemente porta fortuna lamentarsi dello stadio”. Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, rispondendo con ironia all’ennesima lamentela dell’allenatore della Lazio, che anche prima di Lazio-Inter aveva definito “scadente” il terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma, gestito dall’Ente statale.

“Sono stato all’Olimpico un’ora fa e ho visto uno stadio bellissimo - ha spiegato Cozzoli a margine della firma di un accordo con Crea, a Roma - Sport e Salute lo vuole rendere sempre più attrattivo nei confronti delle persone, lanceremo nei prossimi giorni prima di Italia-Svizzera il tour dello stadio a servizio della collettività. L’erba sta crescendo bene, certo è affollato da tante partite, accoglie Roma, Lazio, nazionale di calcio e di rugby. Sport e Salute sta facendo il possibile per accogliere la migliore condizione del campo. Giocare ogni tre giorni è stressante anche per il campo, non solo per i giocatori”.

“Il 100% per Italia Svizzera? Tutti auspicano che gli stadi possano riempirsi. Sport e Salute ha adottato da tempo misure di cautela e tecnologiche, penso sia l’auspicio di tutti di godere al massimo dello spettacolo sportivo. Il calcio e lo sport senza pubblico non emozionano”, ha aggiunto Cozzoli.