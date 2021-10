A tree for you&MI, Parco Nord Milano ancora più verde

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Circa 80 volontarie e volontari di Philips Italia stamane si sono dati appuntamento al Parco Nord Milano per dare vita a 'A tree for you&MI', iniziativa nata come segno concreto dell’impegno dell'azienda, attiva nel settore dell’Health Technology, per la comunità in cui opera e, più in generale, per la sostenibilità ambientale e sociale.

Philips ha infatti sposato da tempo una strategia di responsabilità sociale che si concretizza nella possibilità di dedicare una giornata lavorativa retribuita ogni anno ad attività di volontariato a sostegno di associazioni no-profit o di realtà territoriali, in coerenza con la mission aziendale di migliorare la vita delle persone, creando un mondo più sano e sostenibile.

Guidati da personale specializzato del Parco, i partecipanti hanno messo a dimora circa 250 piante forestali, ovvero alberi alti circa un metro, per creare una nuova area boschiva all'interno della grande spazio verde al confine nord di Milano. Per l’attività sono state scelte specie autoctone tipiche dell'antica foresta planiziale della pianura padana, tra le quali querce, carpini, frassini, olmi, aceri campestri, tigli, pioppi bianchi, e altre ancora, che si integreranno in modo armonico con il contesto naturale circostante.

"Ogni giorno siamo chiamati, come singoli individui, a comportarci in modo responsabile per il rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Ma non dobbiamo dimenticare - evidenzia l'assessora ad Ambiente e Verde Elena Grandi - che le aziende e gli enti pubblici e privati sono i primi a dover fare la propria parte per il territorio in cui si trovano, sia con singole iniziative sia nelle prassi quotidiane. Ringrazio Philips per aver coinvolto i propri dipendenti in un'iniziativa a favore del verde urbano e la esorto a darsi obiettivi sempre più ambiziosi in termini di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comune di Milano conta molto sulla collaborazione delle imprese per diffondere cultura e partecipazione attiva alla cura dell’ambiente".

"La responsabilità verso il pianeta e la società è qualcosa di profondamente radicato nel nostro Dna, che chiama all’azione ognuno di noi. Con questo spirito è nata l’iniziativa A tree for you&MI: un gesto concreto che coinvolge il team di Philips Italia e pone l’accento sul nostro ruolo come corporate citizen attivo nella comunità; anche così supportiamo la città che da anni ci ospita e il sostegno oggi del Comune di Milano è testimonianza di questa sinergia - ha dichiarato Simona Comandè, General Manager Philips Italia, Israele e Grecia - Questo stesso impegno e senso di responsabilità, come azienda e come individui, ci ha permesso lo scorso anno di raggiungere il 100% dei risultati prefissati con i programma globale Healthy people, Sustainable planet 2016-2020, e ci ha spinto a rilanciare con nuovi e più ambiziosi obiettivi per il 2025".

A tree for you&MI è parte di un percorso che culminerà nella Sustainability Week di Philips del 16-18 novembre, evento che giunge alla sua seconda edizione e ospiterà momenti di confronto e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità in ottica ambientale, sociale e di governance.