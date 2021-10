‘Women’s Forum G20 Italy’: DATA4 è Partner del prestigioso evento

DATA4, importante investitore e operatore europeo nel mercato dei Data Center, annuncia la partecipazione, in qualità di sostenitore ufficiale, al ‘Women’s Forum G20 Italy’, la principale piattaforma di confronto fra i rappresentanti dei Paesi del G20, in quanto parte integrante del calendario del summit internazionale, che mira a farsi interprete della voce delle donne per garantire una vera e propria ‘She-covery for all’ e contribuire a creare un futuro più inclusivo.

Ai lavori del Forum, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, interviene Olivier Micheli, CEO e Presidente del Gruppo DATA4, che prenderà parte, insieme ad un panel di relatori di primo piano in ambito tecnologico, alla tavola rotonda di martedì 19 ottobre sul tema ‘Incentivising responsible technology: the Champions for an inclusive AI’.

Oggi la tecnologia è ovunque: influenza tutte le dimensioni dell'economia e della società. Questo è particolarmente vero per i data center che sono in prima linea nel sostenere le industrie e anche le nostre vite digitali. Sono diventati infrastrutture essenziali su cui si basa il progresso tecnologico che passa per la rivoluzione legata all'intelligenza artificiale. È fondamentale che le applicazioni AI siano costruite su un sistema che rispetti la sovranità e la sicurezza dei dati, al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ed etico. Dal momento che l'AI ha una crescente influenza sul modo di lavorare e di vivere di tutti, occorre sviluppare tutto il suo potenziale e per farlo è necessario un equo coinvolgimento della comunità intera, capitalizzando in primis il talento delle donne.

La partecipazione di DATA4 al Forum rappresenta infatti un passo importante del percorso di miglioramento continuo che negli anni l’azienda ha intrapreso verso la parità di genere. Forte di una significativa percentuale femminile nel personale, il Gruppo si contraddistingue per una significativa politica di valorizzazione della leadership delle donne nel business digitale in cui opera, ancora a forte prevalenza maschile.

DATA4 vanta infatti, fra le sue figure apicali, un Chief Technical Officer donna, Marie Chabanon, che, oltre ad essere membro del Comitato Esecutivo del Gruppo e del CSR Steering Committee, ha avuto l’importante compito di firmare il documento programmatico ‘Women4Climate’ del Women’s Forum, che promuove iniziative e soluzioni in grado di permettere alle donne di condurre azioni contro il cambiamento climatico e accelerare la transizione verso un'economia più verde, aumentando al contempo la consapevolezza delle modalità in cui genere e clima si intersecano.

Il sostegno al Women’s Forum G20 Italy esprime pienamente i valori chiave di DATA4 a livello di politica di gruppo: pari opportunità, inclusione, sostenibilità e rispetto per l’ambiente. In quanto azienda impegnata a sviluppare campus di data center che garantiscono alle imprese e alla società un accesso sicuro e permanente ai dati digitali, DATA4 punta sulla valorizzazione femminile come risorsa fondamentale per riuscire a conciliare la transizione digitale con quella ecologica.