Rugby: Italia 'A', il 14 novembre sfida al Plebiscito di Padova contro l’Uruguay

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Rugby ha raggiunto un accordo per l’organizzazione di un incontro internazionale tra l’Italia “A” e l’Uruguay, che si disputerà domenica 14 novembre allo Stadio “Plebiscito” di Padova. L’incontro con la selezione sudamericana, reduce dalla qualificazione alla Rugby World Cup 2023 conquistata nelle scorse settimane superando gli Stati Uniti in un doppio confronto, amplia e consolida la progettualità avviata dal Responsabile dell’Alto Livello Franco Smith offrendo alla rappresentativa azzurra una nuova opportunità sul palcoscenico internazionale dopo il debutto di sabato 30 ottobre a Madrid contro la Spagna. La sfida del Plebiscito, all’indomani del test-match delle Autumn Nations Series a Treviso tra Italia e Argentina, sarà organizzata in collaborazione con Petrarca Rugby e con il Comune di Padova.