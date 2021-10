Più Europa: Della Vedova, 'nuovo Ulivo Letta? prima costruire area libdem'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Da Più Europa e Calenda ai 5 Stelle? Benedetto Della Vedova sposta l'asticella un passo indietro rispetto all'alleanza larga, il 'nuovo Ulivo' come qualcuno lo chiama, proposta dal segretario Pd Enrico Letta. "Prima di occuparci delle alleanze, noi dovremmo occuparci di costruire un progetto federativo delle forze europeiste, riformiste, liberal-democratiche", dice il segretario di Più Europa all'Adnkronos.

Quando? "Il prima possibile. Prima dell'elezione del presidente della Repubblica perché, posto che per noi Draghi dovrebbe restare a palazzo Chigi fino al 2023, gli eventi politico-istituzionali hanno una loro dinamica...". Una strada possibile per il progetto libdem che viene confermata dall'esito dei ballottaggi con la "sconfitta netta e oltre ogni aspettativa del fronte sovranista e antieuropeista" ed insieme, sottolinea Della Vedova, la "disfatta dei 5 Stelle".

Della Vedova, che ne pensa dell'alleanza larga proposta da Enrico letta? "Tutti questi interlocutori non hanno ancora chiarito con quale legge elettorale... detto questo, siamo arrivati fin qui con una stagione, una lunga stagione in cui il Pd ha scelto un'alleanza stretta e monogamica con i 5 Stelle senza alcuna considerazione e senza alcuna volontà di aprire una discussione, anche un minimo impegnativa, con un'area europeista e riformista. Quindi non so che succederà in futuro, ma credo che noi dovremmo prima occuparci di costruire un progetto politico elettorale, una federazione dell'area liberal democratica".