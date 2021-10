Manovra: Pd, 'impianto convincente e condivisibile'**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "L’impianto della manovra di bilancio che è stato illustrato alle forze di maggioranza dal presidente Draghi e dal ministro Franco è molto convincente e condivisibile. La strategia di politica economica e gran parte delle scelte sono in sintonia e riflettono le priorità indicate dal Pd". Così in un post su Fb Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze nella Segreteria del Pd.

"Il taglio del cuneo fiscale per lavoratori e imprese. La riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali. La proroga del super bonus e incentivi per l’edilizia, l’innovazione tecnologica e la ricerca su un orizzonte temporale di medio periodo. Un fondo per calmierare i costi delle bollette luce e gas. Più risorse per sanità, anziani non autosufficienti, scuola e trasporto pubblico. Interventi di flessibilizzazione dell’età di pensionamento per ammorbidire lo 'scalone' post quota 100".

"Un importante fondo pluriennale per gli investimenti pubblici. Misure molto sentite come la 'tampon tax' (la riduzione dell’Iva sui prodotti per l’igiene femminile) e l’aumento dei fondi per la gratuità dei libri di testo nella scuola dell’obbligo. Nei prossimi giorni il governo dettaglierà il tutto nel disegno di legge di bilancio. Il Pd darà il suo contributo - come sempre - con lealtà e spirito costruttivo".