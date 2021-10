Manovra 2022: rimane il reddito di cittadinanza e via libera a quota 102

Prende forma la Manovra. Si fa strada quota 102 per le pensioni dal 2022. Confermato nel 2022 lo stanziamento per il reddito di cittadinanza previsto per il 2021 e proroga al 2023 superbonus e degli altri bonus per l'edilizia, tranne il bonus facciate che viene riassorbito dagli altri 'sconti' in attivo. Sono queste, a quanto apprende l'Adnkronos, alcune delle indicazioni che sarebbero emerse alla cabina di regia sul Documento programmatico di bilancio destinato poi al Consiglio dei ministri.

PENSIONI - Quota 102 nel 2022, per poi passare a quota 104 l'anno successivo, nel 2023. Per le pensioni, la proposta avanzata in cabina di regia di questa mattina dal ministro dell'Economia Daniele Franco per riformare quota 100 -bandiera della Lega approvata dal primo governo Conte per superare la legge Fornero- sarebbe prevalsa anche nel corso del Cdm.

REDDITO CITTADINANZA - Sul reddito durante l'anno del Covid sono state stanziate extra-risorse che con il ritorno alla normalità potrebbero non più essere necessarie. Nel dettaglio è di 8,8 miliardi, a quanto apprende l'Adnkronos, la 'posta' prevista in manovra per rifinanziare il reddito di cittadinanza. Per il 2022 erano previsti 7,6 miliardi, come tendenziale, mentre ora sono stati previsti -hanno riferito fonti di governo a Cdm in corso- 8,8 miliardi, quindi circa un miliardo in più. La stessa somma, dunque 8,8 miliardi, sarebbe stata prevista per il 2023.

Se da un lato i fondi vengono incrementati di circa un miliardo l'anno, dall'altra vengono previsti dei 'correttivi' per migliorare il sistema, soprattutto sul fronte delle politiche attive del lavoro, coinvolgendo anche le aziende private e semplificando l'accesso agli sgravi per quelle che assumono chi percepisce il rdc.

BOLLETTE - Verrà creato un fondo di un miliardo di euro contro il rincaro delle bollette, legato a doppio filo con i costi della transizione. Si tratta di un fondo ad hoc per contrastare i rincari è stato previsto dal governo in legge di bilancio. Il fondo verrà utilizzato con un decreto da realizzare entro fine anno per contrastare i rincari.