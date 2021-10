Il rebus della gestione della duplice esigenza di decarbonizzazione e digitalizzazione

Le moderne organizzazioni sono di fronte a un dilemma: in ogni settore, le aziende sono chiamate a una profonda trasformazione digitale per assicurarsi di rimanere vitali e competitive. Per farlo stanno abbracciando tecnologie rivoluzionarie come la blockchain, la realtà virtuale, l’edge computing, il machine learning e l’AI, implementando nuovi modelli di business e stando al passo con le nuove tendenze.

Ma la crescente dipendenza da queste tecnologie ad alta intensità di calcolo ostacola un altro importante obiettivo che le aziende sono chiamate a raggiungere: ridurre la loro impronta di carbonio. Anche se le cifre esatte sono dibattute, è un dato di fatto che i data center che alimentano queste aziende consumano significative quantità di elettricità globale e contribuiscono immettendo tanto carbonio nell'aria quanto l'industria aeronautica. E si prevede che queste emissioni raddoppieranno entro il 20251.

Una pressione crescente per ridurre l'impronta di carbonio

Nel mondo c’è una pressione crescente da più parti per la decarbonizzazione delle operations in azienda.

Abbiamo imparato che le nostre abitudini online hanno un costo per il Pianeta: in un anno l’utilizzo che facciamo di Netflix è sufficiente per alimentare 40.000 case americane medie2. Non solo: anche i sempre più frequenti disastri ambientali come inondazioni, incendi e uragani, hanno alimentato una nuova consapevolezza della crisi climatica nei consumatori, che quindi sono molto sensibili all'impatto ambientale delle aziende.

Gli investitori, stimolati dalla crescente evidenza di una connessione tra le politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e la resilienza e il successo delle aziende, stanno ora utilizzando l’ESG come un elemento per prendere decisioni di investimento. Allo stesso modo, le aziende stanno legando sempre di più i compensi dei dirigenti alle metriche di sostenibilità.

Tutto questo sta accadendo in un contesto di regolamentazione rigorosa. Il numero di Paesi che legiferano per obiettivi di carbonio zero entro il 2050 o prima è in costante aumento. Il Green Deal europeo, proposto dalla Commissione Europea, è particolarmente ambizioso: propone che tutti i 27 Stati membri diventino carbon-neutral entro il 2050.

Come gli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi sul clima di Parigi COP21, il raggiungimento di questi obiettivi richiede un approccio differenziato alla decarbonizzazione. Ogni mercato deve fare la propria parte, e questo include l'industria IT. Le aziende tecnologiche hanno la responsabilità di aiutare i clienti a decarbonizzare le crescenti operations digitali e a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

Ecco, quindi, tre aree chiave in cui le aziende IT dovrebbero impegnarsi sempre di più:

1. Sostenibilità intrinseca fin dall'inizio

Dalla codifica ad alta efficienza energetica in poi, la sostenibilità dovrebbe essere una caratteristica intrinseca di tutti i nuovi prodotti e soluzioni. Adottare un approccio di "sostenibilità intrinseca" alla progettazione e allo sviluppo consentirà che siano sempre valutati il consumo di energia, le emissioni di carbonio, i rifiuti elettronici, l'uso dell'acqua e l'impatto ambientale più ampio per ogni prodotto e servizio attraverso il suo intero ciclo di vita.

Il fatto è che è più facile costruire un ecosistema più sostenibile fin dall'inizio piuttosto che ingegnerizzarne uno in una fase successiva. Bitcoin, per esempio, non sarà mai in grado di abbassare l'intensità di carbonio del crypto-mining, che è incorporata nel sistema. Tim Berners Lee ha descritto l'estrazione di bitcoin come "uno dei modi più fondamentalmente inutili di usare l'energia"3.

Un altro esempio è rappresentato da apprendimento automatico e intelligenza artificiale, entrambi enormi consumatori di potenza di calcolo. Occorre pensare in modo intelligente e assicurarci di essere il più possibile efficienti dal punto di vista energetico. Questo include il modo in cui gli algoritmi sono distribuiti, così come l'hardware e il software associati.

2. Spingere la sostenibilità attraverso tutta la Supply Chain

Ogni organizzazione è sia un produttore di prodotti o servizi, sia un consumatore di beni e soluzioni altrui. Ciò significa che ogni azienda tecnologica ha l'opportunità di provocare una reazione a catena positiva di sostenibilità attraverso la Supply Chain, e quindi aiutare i clienti a ridurre la loro impronta di carbonio.

Per esempio, alcune aziende tecnologiche stanno adottando metodi di "sourcing responsabile" che richiedono la sostenibilità ai loro fornitori. Inserendo questi requisiti nei contratti, la sostenibilità si diffonde a cascata lungo la catena di fornitura.

Allo stesso modo, se le aziende costruiscono la sostenibilità nei loro prodotti e servizi ed esigono la sostenibilità dai partner che vendono i loro prodotti, si ha lo stesso effetto nell'altra direzione.

Un esempio è la recente ricerca del 451 Group4 che ha mostrato che le organizzazioni vogliono che i loro fornitori di cloud inseriscano nei contratti l’impegno a efficienza e sostenibilità. In altre parole, le aziende vogliono fornitori di tecnologia che possano dimostrare che stanno riducendo il loro impatto ambientale, il che a sua volta le aiuta a rendere "verde" la loro stessa catena di fornitura e a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità.

Questa è una motivazione potente per le aziende tecnologiche per coinvolgere i fornitori e i partner nei loro percorsi di sostenibilità, inserendo standard ambientali nei contratti e acquistando beni e servizi solo da coloro che sono essi stessi responsabili dal punto di vista ambientale. L'obiettivo dovrebbe essere una supply chain a zero emissioni.

3. Costruire una sostenibilità nelle operations aziendali

Per ridurre l'impronta di carbonio dell'industria tecnologica, dobbiamo tutti fare la nostra parte nel costruire una sostenibilità ambientale nelle nostre pratiche. Per molte aziende IT, l'obiettivo è disaccoppiare la crescita aziendale dalle emissioni di carbonio e dal consumo di risorse. Questo inizia con la comprensione, il monitoraggio e la classificazione delle emissioni di carbonio di un'organizzazione.

Le emissioni Scope 1 derivano da risorse possedute e controllate dall'azienda, come fonti di riscaldamento o veicoli. Le Scope 2 sono emissioni prodotte indirettamente da un'azienda, principalmente quando l'elettricità che acquista viene prodotta per suo conto. L'ambito 3, di solito il più grande e il più difficile da affrontare, ci riporta alla supply chain. Queste emissioni sono quelle di cui l'organizzazione è indirettamente responsabile, dall'acquisto di prodotti dai fornitori fino ai suoi prodotti quando i clienti li usano.

Le aziende stanno comprensibilmente progredendo più velocemente nella riduzione degli Scope 1 e 2 che sono sotto il loro controllo, per esempio passando all'energia rinnovabile o ai veicoli elettrici. Ma hanno meno controllo su come vengono affrontate le emissioni Scope 3, il che rende più difficile affrontarle. Questo è il motivo per cui le organizzazioni stanno giustamente assegnando la responsabilità alla C-Suite.

Nonostante le preoccupazioni sul clima e sull’ambiente, il passaggio al digitale è inarrestabile. Le aziende tecnologiche devono guidare la riduzione dell'impatto ambientale dell'IT, fissando obiettivi ambiziosi, essendo più trasparenti, più collaborative e più impegnate, con tutti gli stakeholder e le comunità. Se tutti facciamo la nostra parte, le aziende e la società continueranno a raccogliere i frutti delle soluzioni digitali e, contemporaneamente, sosterranno la battaglia contro il riscaldamento del Pianeta.