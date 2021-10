Green pass: Serracchiani (Pd), 'matrice chiara, inammissibile tesi complotto contro la destra'

Roma, 19 ott (Adnkronos) - L'assalto alla sede della Cgil nato dalla manifestazione dei no green pass a Roma era "di chiara matrice fascista" e si è trattato di un "evento gravissimo e inquietante". Lo ha detto Debora Serracchiani, in aula alla Camera dopo l'informativa della ministra dell'Interno.

C'è stato un "evidente disegno eversivo, preordinato, di Forza Nuova e della galassia neo fascista, che miravano ad assaltare palazzo Chigi e il Parlamento. Un quadro che definire allarmante è dire poco", ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera che ha tra l'altro bollato come "gravissime" le "accuse di leader di partito al governo di creare una strategia della tensione".

"E' inammissibile la tesi del complotto contro la destra. Dovremo imparare a usare misura nelle parole", ha sottolineato la Serracchiani che si è poi soffermata sul merito dell'informativa della Lamorgese: "E' evidente che quanto avvenuto non è omologabile a tutte le altre manifestazioni. La presenza di frange neo fasciste ne ha radicalmente mutato la natura, rendendo inefficace la strategia di contenimento nella gestione dell'ordine pubblico. Apprezziamo che abbia riconosciuto che ci sia stata una sottovalutazione e delle responsabilità, per questo siamo convinti che adotterà tutti i provvedimenti per evitare che ciò avvenga di nuovo. Nel contrasto alla violenza il governo ha il pieno sostegno del Pd e, speriamo, di tutto il Parlamento".