Facciamo pace col nucleare o la sfida della transizione sarà persa in partenza

La transizione ecologica è in corso, senza dubbio. Ma se dovessimo avere l’impressione che stia andando a rilento non dovremmo addossare tutta la colpa a noi stessi. Credo anzi che sia un’astuzia della ragione il non parlare di quanto il climate exchange possa essere colpa nostra, cioè dipendere da fattori antropici, o piuttosto colpa dei fenomeni naturali che hanno sempre scandito la vita del pianeta, dalla notte dei tempi.

Le emissioni delle industrie, dei trasporti e delle metropoli incidono, ma da sole non bastano a sconvolgere così la natura. È chiaro invece che siamo entrati in un periodo geologico diverso, e che si sta verificando un cambiamento climatico che non sappiamo quanto durerà e fino a che punto evolverà, ma certamente non sarà un fenomeno breve. Non sono uno scienziato, ma la sensazione che ho avuto sul problema da quando me ne sono occupato come manager è questa. Sul fronte più critico, quello dell’energia, l’Italia ha fatto da tempo una scelta che si riflette con chiarezza in tante realizzazioni e nelle dichiarazioni anche recenti dello stesso amministratore delegato dell’Enel, Francesco Starace. La nostra scelta è stata quella di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, e in particolare di quella eolica, forse fin troppo preferita rispetto al fotovoltaico. Ma il problema è che anche il sistema meglio sviluppato di energie rinnovabili ha bisogno di back-up, ovvero di sistemi compensativi che intervengano quando le rinnovabili mancano. Di notte, occorre il back-up; se non c’è vento, occorre il back-up.

Questa ovvietà è la ragione per la quale molte persone ragionevoli pensano che senza un ritorno alla produzione di energia nucleare il mondo non ce la potrà fare. Ma la scelta italiana sul nucleare è nota. Più recente, ma altrettanto drastica, del resto, è stata quella tedesca. Si è scelto il no. Ora va detto che l’ostracismo contro il nucleare, alimentato soprattutto dall’incidente di Chernobyl e rinfocolato da quello di Fukushima, si concentra su pericoli in parte veri, ma in parte prevalente ingigantiti o inventati per fobie affini a quelle che affliggono i no-vax. È appunto dall’epoca di Chernobyl che si vive una marcata esagerazione psicologica del pericolo-nucleare. Un muro che di fatto ha impedito al sistema, non solo italiano, di progredire sulla strada del nucleare sicuro. Eppure questa tecnologia evoluta oggi esiste ed è garantita. Oggi è possibile costruire centrali nucleari sicure, a prova di terremoti e tsunami, tecnicamente incapaci di esplodere.

Per questo sono convinto che un ritorno al nucleare sicuro, come quello a cui ha fatto riferimento il ministro Cingolani, sia assolutamente prevedibile. Non imminente magari – a dispetto di quel che suggerirebbe un ragionamento puramente scientifico – ma prima o poi si ritornerà al nucleare, in un sistema misto con le rinnovabili. D’altronde, l’abbiamo visto e lo stiamo ancora vivendo col Covid: l’incrocio perverso tra scienza, politica e comunicazione genera conseguenze molto pericolose. La gente è confusa e ha perso fiducia nella scienza. E gli scienziati non riescono più, con la comunicazione dei risultati dei loro esperimenti, a convincere i più dei traguardi raggiunti. Eppure in questa materia è proprio ciò che è accaduto, cioè i risultati scientifici già ottenuti con le tecnologie disponibili dimostrano che è possibile fare nucleare sicuro, e dunque la soluzione finale non può essere che quella! Il nucleare è una fonte di energia a bassissimo costo, continua, inesauribile e sicura, e abilita l’utilizzo ottimale di tutte le altre fonti. Naturalmente questo cambio di strategia passerebbe – ma preferisco usare il futuro e dire “passerà” – attraverso un forte contributo delle tecnologie digitali. Che, oltretutto, dovremo anche usare meglio e di più per difendere noi stessi e il pianeta dagli effetti del cambiamento climatico che dovessero manifestarsi concretamente intanto che l’umanità riuscirà ad attrezzarsi per abbattere le emissioni e far la propria parte contro l’evoluzione del fenomeno naturale. È la tecnologia nel suo insieme che dev’essere riorientata al cambiamento climatico. Sia riducendo le emissioni, per eliminare il contributo che il fattore antropico dà a quello naturale; sia predisponendo le difese possibili contro il surriscaldamento globale, come paradossalmente contro una glaciazione. La decisione giusta del nostro Paese, oggi, dovrebbe essere dunque quella di ricominciare a lavorare per diventare leader nello sviluppo di centrali nucleari sicure, affiancate dallo sviluppo di nuove tecnologie digitali.

Resta poi il problema delle reti, che s’inquadra in quello più generale delle infrastrutture del Paese. La rete elettrica è discreta: non ottimale. Come del resto tutte le altre reti italiane che andrebbero rifatte: sono arretrate, sono rimaste dov’erano, pur espandendosi. La rete elettrica del futuro, ad esempio, è fatta di superconduttori, cioè a lungo termine bisognerà cambiare tutti i cavi. Le interruzioni del servizio sono ancora troppo frequenti. I furti di rame proseguono indisturbati. I temporali interrompono le linee. E il costo del kilowatt è alle stelle per il peso delle tasse… Ma c’è di peggio. In questi giorni, nella mia Puglia, ho incontrato una quantità di autocisterne che trasportano acqua. In Puglia, pur con l’acquedotto pugliese, non c’è ancora l’acqua ovunque, e ci sono intere comunità che ancora si servono di autocisterne.Quale potrebbe essere la soluzione rispetto a un quadro così drammaticamente anacronistico? Bisognerebbe mettere d’accordo tutte le utilities per rifare gli scavi e sistemare tutto i servizi insieme: acqua, elettricità, fibra, metano… Intervenendo su tutto il territorio, cambieremmo davvero la faccia all’Italia.