Calcio: Juventus, De Ligt torna tra i convocati per lo Zenit, ancora out Dybala e Rabiot

Torino, 19 ott. - (Adnkronos) - Ancora out Dybala e Rabiot, torna invece De Ligt tra i convocati della Juventus per la sfida di domani a San Pietroburgo contro lo Zenit in Champions League. Questo l'elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Kean.