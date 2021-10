Calcio: Allegri, 'c'è cambio generazionale tra arbitri, bisogna dar loro tempo'

Torino, 19 ott. - (Adnkronos) - "Le polemiche fanno parte dell'Italia. Io credo che ognuno di noi avrebbe da recriminare qualcosa ogni domenica, credo che tra gli arbitri italiani ci sia un cambio generazionale. Sono bravi, sono aiutati dal Var. Bisogna dar loro tempo". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito alle polemiche per l'arbitraggio di Orsato di domenica scorsa nel match contro la Roma, in particolare sull'episodio del rigore assegnato ai giallorossi invece di far proseguire l'azione, conclusa in gol da Abraham, concedendo la regola del vantaggio.