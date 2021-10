Calcio: Allegri, 'Bonucci e Szczesny dal 1', Arthur giocherà più minuti'

Torino, 19 ott. - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda la formazione oltre a De Ligt giocano Bonucci e Szczesny, poi devo ancora vedere come stanno gli altri. Arthur avrà un minutaggio maggiore, non so se partirà dall'inizio o se giocherà a gara in corso. Morata sta bene, ha recuperato in pieno e potrebbe partire dall'inizio". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League in trasferta contro lo Zenit San Pietroburgo.