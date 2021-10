Ballottaggi: Noto sondaggi, elettori Fdi tra i più astenuti

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Rispetto al voto espresso alle ultime elezioni politiche, sono gli elettori di Fratelli d'Italia quelli che si sono astenuti di più alle ultime amministrative, il 24 per cento. Lo rileva 'Noto sondaggi' in un'indagine condotta per 'Porta a porta'. In questa particolare classifica seconda è la Lega con il 19 per cento di elettori delle Politiche, quindi Pd e M5S, entrambi con il 17, Forza Italia con il 9, Italia viva con il 2, Azione con l'1,5, Coraggio Italia, Noi con l'Italia, Leu e Verdi, tutti con l'un per cento, Più Europa e Sinistra italiana con lo 0,5. C'è poi un 5,5 per cento di astenuti che alle elezioni nazionali ha votato per altre forze politiche.