Ballottaggi: Fontana, 'centrodestra deve fare una riflessione'**

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - Dopo l'esito dei ballottaggi "penso che all'interno del centrodestra si debba fare qualche riflessione. Ci sono sicuramente delle proposte non comuni: bisogna cercare di mettersi d'accordo e trovare una sintesi. E' assurdo che in un Paese di centrodestra vinca il centrosinistra". Lo dice il presidente della Lombardia ed esponente della Lega, Attilio Fontana, intervistato in diretta da Mattino Cinque.