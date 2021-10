Forza nuova: Letta, 'tutto il Parlamento voti testo comune su scioglimento'

Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Faccio un appello a tutte le forze politiche per votare un testo comune sullo scioglimento di Forza nuova". Lo ha detto Enrico Letta, al Nazareno. "Dopo il voto, a maggiore ragione, il nostro impegno, mio e delle capigruppo, è di fare in modo che tutto il Parlamento si esprima, così come ha chiesto la piazza di sabato scorso, su un testo unitario che arrivi allo scioglimento di Forza nuova", ha spiegato il segretario del Pd.