Digital Magics: concluso il periodo di offerta in opzione per l'aumento di capitale

Digital Magics S.p.A., business incubator certificato e quotato sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che si è concluso oggi il periodo di offerta in opzione per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie Digital Magics in esecuzione della delibera di aumento di capitale assunta dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 24 giugno 2021, offerte agli Azionisti di Digital Magics S.p.A. ai sensi dell’art. 2441, comma 1 del codice civile.

Durante il Periodo di Opzione, tra il 27 settembre 2021 e il 15 ottobre 2021, sono stati esercitati n. 6.486.781 diritti di opzione, corrispondenti alla sottoscrizione di n. 1.853.366 nuove azioni ordinarie di Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo pari a euro 6.764.785,90. L’offerta complessiva prevede un massimo di n. 2.181.438 nuove azioni ordinarie di Digital Magics S.p.A., per cui al termine del Periodo di Opzione risulta collocato l’85% dell’aumento di capitale.

I n. 1.148.252 diritti di opzione non esercitati al termine del Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati”), relativi alla sottoscrizione di n. 328.072 nuove azioni ordinarie di Digital Magics S.p.A., per un controvalore complessivo pari a euro 1.197.462,80, saranno offerti dalla Società su AIM Italia, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di MIT SIM S.p.A., nelle sedute del 20 e del 21 ottobre 2021 (l’“Offerta in Asta”), salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nell’ambito dell’Offerta in Asta, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005458903.

Nel corso della seduta del 20 ottobre 2021 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 21 ottobre 2021 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie di Digital Magics S.p.A., al prezzo unitario di euro 3,65, nel rapporto di n. 2 nuove azioni ogni n. 7 Diritti Inoptati esercitati.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Asta e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni Digital Magics S.p.A., dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 21 ottobre 2021, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Asta si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 20 ottobre 2021, ovvero (ii) entro e non oltre il 22 ottobre 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Asta si chiuda il 21 ottobre 2021.

Le nuove azioni Digital Magics S.p.A. sottoscritte a seguito dell’Offerta in Asta, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data. Dopo l’esaurimento dell’Offerta in Asta, le nuove azioni Digital Magics S.p.A. offerte ed eventualmente non ancora sottoscritte potranno essere collocate dalla Società anche presso terzi, entro il termine finale del 30 giugno 2022. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di individuare a propria discrezione i soggetti terzi a cui collocare l’inoptato.

Come precedentemente annunciato (cfr. Comunicato Stampa del 21 settembre 2021), a fronte della sottoscrizione (anche parziale) dell’aumento di capitale in opzione sopra illustrato, gli “Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020” (“SFP DM 2020”) – codice ISIN IT0005425316 –si convertiranno automaticamente in n. 544.000 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare.