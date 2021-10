Pordenone, 18 ott. -(Adnkronos) - Il Pordenone ha ufficializzato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Bruno Tedino. Per il 57enne tecnico veneto si tratta di un ritorno, avendo già guidato il Pordenone in 4 stagioni per 160 partite complessive. Tedino ha firmato un contratto sino a giugno 2022, con opzione di rinnovo pluriennale.