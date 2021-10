Calcio: Nicchi, 'bene Irrati su gol Anderson, solo arbitro può fermare gioco'

Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - "La regola è assolutamente chiara: la decisione spetta solo ed esclusivamente all'arbitro che può fermare il gioco se il giocatore a terra a subito un colpo alla testa o è in una situazione di pericolo e non era questo il caso di Dimarco: quindi l'arbitro ha fatto bene a far proseguire l'azione che ha portato al gol di Felipe Anderson". L'ex presidente dell'Aia Marcello Nicchi commenta così all'Adnkronos l'episodio del gol del 2-1 della Lazio contro l'Inter di sabato scorso all'Olimpico che ha scatenato l’ira dei giocatori nerazzurro che hanno accusato l'attaccante biancoceleste di non aver gettato fuori la palla con Dimarco a terra. L'ex numero uno degli arbitri italiani preferisce invece non commentare la decisione di ieri sera di Orsato di assegnare il rigore alla Roma invece di applicare la regola del vantaggio fermando l'azione che ha poi portato al gol di Abraham, di conseguenza annullato. "C'è un designatore vediamo cosa deciderà", taglia corto Nicchi.