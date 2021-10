Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Mille volte ci hanno spiegato che il Pd era finito. E invece il Pd discute, unisce, mobilita, convince. Oggi vince nelle città, in una bellissima giornata. Domani può vincere in Italia. Con lo stesso metodo della buona politica, contro la peggiore destra di sempre". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Andrea Romano.