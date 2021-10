Ballottaggi: Orlando, 'grande risultato politico, sconfitto chi ha giocato su due tavoli'**

Roma, 18 ott (Adnkronos) - L'esito dei ballottaggi è "un grande risultato politico. Viene premiato un progetto, una linea politica che ha meso al centro l'unità e la costruzione di una coalizione. Viene sconfitta una impostazione ambigua". Lo ha detto Andrea Orlando, al Nazareno.

"Il governo Draghi viene rafforzato, perchè la forza che con più lealtà ha sostenuto il governo esce rafforzata -ha sottolineato il ministro del Lavoro-. Chi ha giocato su due tavoli o ha aizzato paure esce penalizzato. Questa è una buona notizia per il centrosinistra e per il Paese, che ha bisogno di coesione, unità e impegno collettivo per sconfiggere definitivamente il virus".