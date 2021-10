Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Sono due le note dolenti del voto. La prima è la partecipazione, per questo rilancerò le Agorà democratiche. Il secondo tema è che oggi celebriamo la vittoria di sindaci uomini, il mio impegno è lo sforzo per il futuro a lavorare di più per celebrare la prossima volta una vittorie delle sindache". Lo ha detto Enrico Letta, al Nazareno.