Referendum: Bonino, 'su cannabis ed eutanasia evitare trappole in Parlamento'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “La necessità è sventare le trappole di un Parlamento che ha dormito per anni e che ora, per svuotare i referendum cannabis ed eutanasia, faccia passare qualche leggina per farli cadere. Al palazzo i referendum non piacciono, non sono mai piaciuti e nel subbuglio generale dei partiti una cosa li accomuna: nessuno vuole i referendum”. Lo ha affermato la senatrice di Più Europa, Emma Bonino, intervenendo all’Assemblea nazionale del partito.