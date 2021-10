Calcio: Serie A, Genoa-Sassuolo 2-2

Genova, 17 ott. - (Adnkronos) - Non basta una doppietta dell'ex Scamacca al Sassuolo per centrare la vittoria al 'Ferraris' contro il Genoa in un match dell'ottava giornata di Serie A. Il 22enne attaccante romano va a segno al 17' e al 20' ma i rossoblù padroni di casa riequilibrano il match grazie a Destro, a segno al 27' e a Vasquez, difensore messicano all'esordio che pareggia all'89'. In classifica gli emiliani sono dodicesimi con 8 punti insieme a Torino e Verona, mentre il Genoa aggancia Sampdoria e Cagliari al 16° posto a quota 6.