Calcio: Salernitana, esonerato Castori, al suo posto Colantuono

Salerno, 17 ott. - (Adnkronos) - È durata solo otto giornate l’esperienza di Fabrizio Castori in Serie A con la Salernitana. Manca solo l’ufficialità ma la decisione è stata presa: esonero per l’uomo della promozione del club granata. Decisiva la sconfitta per 2-1 subita in rimonta contro lo Spezia di sabato, che ha chiuso un bilancio negativo che vede la Salernitana all’ultimo posto con solo 4 punti ottenuti dopo le prime otto giornate (una vittoria, un pareggio e sei sconfitte). Secondo quanto riporta Sky Sport al suo posto arriverà Stefano Colantuono, che ha già un trovato questa domenica l'accordo col suo nuovo (o vecchio) club: per l’allenatore nato a Roma infatti si tratta di un ritorno sulla panchina granata.