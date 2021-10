Manifestazione: Perantoni, 'da Salvini goffa ironia'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Una grande manifestazione di popolo: a Roma oggi ha sfilato tantissima gente per esprimere solidarietà al sindacato e questa è la risposta più bella alle aggressioni fasciste. Si comprende l’imbarazzo di Matteo Salvini che non trova di meglio che lanciarsi in un goffo tentativo di ironizzare sugli antifascisti: è il suo modo di reagire all’isolamento e di continuare a negare l’evidenza dei fatti ”. Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S.