Calcio: Sarri, 'gol Anderson? C'è poco da dibattere, queste cose si vedono solo in Italia'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Siamo andati sotto con un rigore, ma eravamo in partita. Già nel primo tempo stavamo facendo bene, Infatti è bastato un singolo episodio per far girare la partita". E' l'analisi del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri a Dazn dopo il successo per 3-1 in rimonta sull'Inter. "Gol di Anderson? C'è poco da dibattere. Quando Dimarco va a terra il pallone lo ha l’Inter e ha continuato a giocare. L’abbiamo fatto anche noi. Il regolamento è chiaro e queste cose si vedono solo in Italia".

Nel finale è stato espulso Ramos. "Mi ha detto che era andato a salutare Correa perché sono amici. Non voleva certo aggredirlo. C’è stato un malinteso. Anderson? Ha subito numerosi aggressioni e mi sarei aspettato anche un’espulsione", ha aggiunto Sarri.