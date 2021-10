Milano: la CorriBicocca è pronta a tornare in pista nella sua formula originaria (2)

(Adnkronos) - La partenza (ore 10) e l’arrivo saranno all’interno del centro sportivo Bicocca Stadium, in viale Sarca 205 a Milano, dove si svolgeranno anche le premiazioni.

CorriBicocca si conferma una corsa aperta a tutti e senza barriere e anche per l’edizione 2021 il percorso si snoderà, non solo tra le vie del Campus, ma anche dell’intero quartiere Bicocca. Sarà possibile correre per cinque o dieci chilometri - una camminata ludico-sportiva non competitiva – oppure si potrà partecipare alla dieci chilometri competitiva: in questo caso l’iscrizione sarà riservata ai tesserati FIDAL e ai titolari di Runcard. Nel rispetto delle normative anti-covid, verrà applicato il protocollo federale in vigore alla data della manifestazione.

Confermato, infine, il “Trofeo Bicocca” che verrà assegnato al Dipartimento (comprensivo di studenti e docenti) che iscriverà più persone alla gara. Il premio va ad affiancarsi alle medaglie previste per la corsa agonistica, a quelle dedicate ai primi tre classificati universitari (maschile e femminile) e alla medaglia speciale per il partecipante junior più assiduo: il bambino o la bambina che non ha mai mancato l’appuntamento con la CorriBicocca partecipando a tutte le edizioni.