I No-Vax, la paura e un Paese davvero incorreggibile

“Il coraggio chi non l’ha non se lo può dare”; scriveva Alessandro Manzoni, attribuendolo a un vigliacco patentato come il personaggio di Don Abbondio. E quando Papa Wojtyla, il papa santo, diceva «Non abbiate paura!», lo faceva sapendo bene che è la paura il miglior alleato del demonio nell’indurre al male gli esseri umani.

Ho conosciuto e discusso, come tutti, con qualche convinto no-vax, persone di solito stimabili e razionali. Ma senza riuscire a scalfire le loro convinzioni. Nell’insieme, anche dopo i falliti tentativi di persuasione, ho continuato a considerarle persone intelligenti ma attanagliate da una paura senza alcun senso razionale. Dunque, non “colpevoli” ma svantaggiati (prima dell’avvento dell’era del politically correct avrei scritto “portatori di handicap”), perché la paura, sì, è un grave svantaggio. E quindi per evitare rischi futuri imprecisabili – i vaccini Rna che interferirebbero sull’evoluzione genetica e istologica dei nostri organismi e le reazioni avverse più varie ed eventuali – si accollano un rischio preciso, concreto, evidente, immediato e mortale. Per loro stessi e per il loro prossimo. Come mai? Qui le spiegazioni si differenziano.

Ciascuno fa i conti con se stesso e con la propria autostima. Le persone molto emotive o intellettualmente rudimentali si formano le proprie convinzioni in modo viscerale e irrazionale. Orecchiano o leggiucchiano in giro, qua e là, sui social o al bar, quattro teorie smozzicate circa la pericolosità del vaccino (chi dice “a breve termine” chi “a lungo termine”, ma comunque senza avere la più pallida cognizione di virologia o farmacologia). E ratificano la loro paura, magari condendola con qualche complottismo contro il “Big Pharma”. Confrontano questa loro paura con le paure affini che cercano attorno a sé: nella propria cerchia di amici, sui social… Ed è soprattutto qui, nel veleno puzzolente dei social, che trovano l’eco rafforzativo e confirmatorio che vogliono, come del resto lo troverebbero per qualsiasi cosa: per la paura del vaccino, per la riprova che la terra sia piatta, per le scie chimiche, per la legittimazione della pedofilia, per il Protocollo dei Savi di Sion e per qualsiasi altra minchiata – scusate il francesismo – la mente umana abbia mai partorito. La “bibbia di Telegram”! Se ai 4 angoli della terra ci sono 4 idioti che pensano che l’asino vola, possiamo esser certi che si ritroveranno in una stessa “storia” su Instagram convincendosi di non essere i 4 idioti che sono, ma bensì 4 eroi o 4 evangelisti, presto destinati a convertire il mondo.

Per le persone razionali e intellettualmente strutturate il ragionamento è diverso. Sanno che la paura è cattiva consigliera e dunque si aggrappano a ragionamenti un po’ più complessi di questi. Per esempio, le allergie: c’è stata una fioritura di allarmatissimi allergici, che peraltro prendono da decenni senza fare un plissé ogni sorta di farmaco allergicissimo…E vabbè.

Inutile dire che queste persone non si rendono veramente conto che non vaccinandosi espongono sé stessi, le loro famiglie, gli amici, i colleghi, i vicini al rischio di beccarsi il virus (è successo a 1 italiano su 12, nell’arco degli ultimi 19 mesi) e di riportarne conseguenze gravi o addirittura (1 italiano ogni 450) morire. Per paura di reazioni avverse statisticamente irrisorie (roba da 2 casi ogni milione di dosi!). Ma questa è, per l’appunto, la paura.

Queste persone, di solito serie e perbene, si accingono da oggi a farsi il tampone ogni 48 ore per entrare nei luoghi pubblici. Il guaio è che in realtà la cosa ha un’utilità relativa. Come dicono i virologi, il tampone garantisce, in realtà, di non essere contagiosi verso il prossimo soltanto per le prime 8 di quelle 48 ore. Perché se uno, appena tamponato e negativo, esce dalla farmacia o dall’ambulatorio, incontra una persona infetta e si contagia, dopo 8 ore ha già sviluppato nel proprio organismo tante repliche virali da essere diventato contagioso a sua volta, anche senza avere ancora i sintomi: quindi il tampone riduce un po’ ma non elimina per 48 ore, come pure la Sanità pubblica ha deciso di affermare, il rischio di contagiare il prossimo. Lo elimina per 8 ore…

In questo quadro, che coinvolge una quantità di persone in Italia imprecisabile ma non inconsistente, la soluzione del green pass trovata dal governo è democraticamente perfetta perché evita l’obbligo vaccinale introducendo in alternativa l’obbligo del tampone, che è insieme una cautela (anche se insufficiente, come abbiamo appena visto) ed è uno stimolo a vaccinarsi. È però una soluzione civica di impronta severa, perché impone comunque un obbligo, carico di un inevitabile contenuto classista: pagare 150 euro al mese di tamponi non fa né caldo né freddo per un no-vax che guadagna bene, ma per un cittadino che campa a fatica con 100 euro al mese è una mazzata.

Ed è quindi una soluzione che, proprio essendo severa, dovrebbe (avrebbe dovuto) essere sostenuta da una inappuntabile attuabilità.

E qui che casca l’asino di Draghi. Il nostro premier, uomo per bene e pragmatico, gesuita, fa quel che deve e può fare senza perseguire l’irraggiungibile perfezione, convinto che l’arte del possibile sia il succo della politica; ma stavolta il suo pragmatismo sta creando effetti collaterali di tipo organizzativo molto problematici, che sono poi l’unica giustificazione delle proteste di queste ore.

Ovvero: le strutture sanitarie pubbliche e private non sono materialmente in grado di assicurare il numero di tamponi che sarebbe necessario effettuare per dar modo a tutti i no-vax di farsi il greenpass.

E allora? Allora la norma diventa discriminatoria e dunque ingiusta.

Farebbe bene il governo a tirarsi indietro? No. Avrebbe fatto meglio a pensarci prima, ma ormai è tardi e, del resto, i due responsabili, cioè i ministri-chiave Speranza e la Lamorgese, hanno già da tempo ed anche su altri temi ampiamente dimostrato la loro inadeguatezza operativa; coperta però dal prestigio del premier, come del resto quella di vari altri esponenti dell’esecutivo e soprattutto quella dei partiti di maggioranza, nessuno escluso, da Pd alla Lega. E da casi precedenti ben più drammatici: Toninelli docet.

Se Draghi li sostituisse farebbe solo bene, ma non lo farà mai per non darla vinta alla Lega e perché poi, ormai, nessun sostituto potrebbe rimediare alla frittata fatta da quei due.

Teniamoci perciò il casino dei prossimi giorni. Finirà di suo, si stancherà di protestare in piazza chi lo fa, un po’ di aziende pagheranno i tamponi ai loro no-vax pro-bono pacis, la maggioranza delle altre imprese finirà col non chiederli più… Gli adattamenti arriveranno da soli, insomma: l’anomalia fa presto, in Italia, a diventare regola.

Piuttosto, cerchiamo di tornare con la memoria alle immagini dei camion militari carichi di bare a Bergamo, alle terapie intensive con i pazienti a faccia in giù intubati e moribondi, alle file distanziate di tre metri ogni persona fuori ai supermercati, alle strade deserte per il lockdown. Ci servirà per considerarci fortunati di essere tornati alla normalità. La normalità di un Paese con una base di inciviltà del tutto superiore all’ottimale e privo da sempre di uno Stato forte, capace di legiferare bene e far rispettare le leggi. Altro che “new normal”. È soltanto “normal”, quello di sempre.--