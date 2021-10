Green pass: Salvini, 'gravissime se vere indicazioni per Carabinieri'

Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Se così fosse sarebbe gravissimo. Se qualcuno stasera subisce una rapina chi chiama, i Carabinieri o Topolino? Se mi arriva a casa un carabiniere a salvarmi non gli chiedo il green pass". Lo ha detto Matteo Salvini a Stasera Italia, su Retequattro, ha proposito delle parole dei sindacati sull'ordine che avrebbe dato l'Arma a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non in possesso dal Green pass da questa mezzanotte paragonando l'alloggio al luogo di lavoro.