Fisco: in primi 8 mesi entrate tributarie e contributive +9% (+38,3 mld)**

Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Nei primi otto mesi del 2021 le entrate tributarie e contributive evidenziano nel complesso una crescita del 9,0% (+38,333 miliardi di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno 2020. Lo comunica il Mef spiegando come il dato tiene conto della variazione positiva del 10,5% (+ 29,347 miliardi ) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 6,1% (+8,986 miliardi di euro).

Da via XX Settembre si invita tuttavia a "considerare che il confronto tra il risultato dei primi otto mesi del 2021 e quello del corrispondente periodo dell’anno precedente presenta elementi di disomogeneità che riflettono gli effetti delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria nelle quali rientrano sospensioni, riduzioni o recupero dei versamenti per diverse tipologie d’imposta".