Cgil: Calenda, 'chiarire obiettivi manifestazione o noi non ci saremo'

Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Avevamo dato la piena adesione a una manifestazione contro il vile assalto squadrista alla sede della Cgil. Ma se diventa una manifestazione anche per la riduzione dell’età pensionabile e altre amenità allora noi non ci saremo. Occorre chiarire". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda aggiungendo: "E tuttavia è un peccato che non si riesca, per una volta, a dare un segnale tutti insieme, socialisti, liberali e popolari contro la violenza politica".