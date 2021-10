Tennis: Nadal, 'non so quando tornerò a giocare ma lavoro duro ogni giorno'

Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - "Non so quando tornerò a giocare ma voglio recuperare dall'infortunio al massimo della condizione. Lavoro molto ogni giorno e seguo un piano preciso con una tabella di marcia con obiettivi molto chiari". Lo dice Rafael Nadal nel corso di una conferenza stampa nella quale ha fatto il punto sul suo percorso di recupero dall'infortunio al piede sinistro, che gli ha già fatto perdere Wimbledon, Olimpiadi e US Open. "Non dirò quali sono questi obiettivi, perché ci sono sempre cose che non posso controllare al cento per cento, ma nella mia testa ho chiaro quali sono e confido che le cose seguiranno un corso positivo", aggiunge il 35enne spagnolo, vincitore di 20 prove dello Slam.