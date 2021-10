SumUp acquisisce la piattaforma americana di pagamenti e marketing Fivestars

SumUp (www.sumup.it), fintech leader nel settore dei pagamenti digitali e soluzioni innovative cashless con sede a Londra e oltre 2.800 dipendenti in tre continenti, annuncia oggi l'acquisizione di Fivestars (www.fivestars.com), il più grande network americano di commercio locale che combina una piattaforma di marketing e pagamenti integrati, per 317 milioni di dollari. L'acquisizione permetterà ad entrambe le aziende di offrire soluzioni di pagamento e servizi di marketing automation ai proprietari di piccole imprese sia negli Stati Uniti, che nel resto del mondo.

Dopo un finanziamento di 750 milioni di euro nel marzo 2021, tra i più significativi per qualsiasi startup privata in Europa, SumUp - che è cresciuta dal 2012 per supportare oltre tre milioni di utenti in 34 mercati - sta portando avanti il suo impegno per l'espansione internazionale. Si tratta della prima acquisizione di SumUp negli Stati Uniti e fornirà alla società accesso a oltre 70 milioni di consumatori e 12.000 piccole imprese all'interno della rete di Fivestars, che attualmente conta oltre 3 miliardi di dollari di vendite e 100 milioni di transazioni all'anno.

"SumUp è leader di mercato grazie al supporto e alla fiducia che assicura alle piccole imprese. La nostra comunità globale di commercianti ha lottato contro lockdown, restrizioni e instabilità dovuti alla pandemia; siamo fiduciosi che questa acquisizione darà ulteriore energia alle piccole imprese statunitensi, la cui economia è in ripresa. Ora è il momento di mostrare una presenza sempre più forte negli Stati Uniti, offrendo supporto e strumenti innovativi ai commercianti americani, così come abbiamo fatto in altri mercati internazionali, Europa in primis", afferma Marc-Alexander Christ, co-fondatore di SumUp.

Victor Ho, co-fondatore e CEO di Fivestars, sostiene: "Abbiamo fondato Fivestars per dare alle piccole imprese l'opportunità di prosperare nell'economia digitale e, nel corso degli anni, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. SumUp condivide questa missione e per questo è stato facile decidere di diventare partner: insieme ci impegneremo a sostenere il mercato al dettaglio e a promuovere il successo delle piccole imprese".

La crescita esponenziale di SumUp è stata sostenuta da un'innovazione incessante. La fintech leader in Europa sta ora ampliando le sue ambizioni globali, sfruttando le solide basi poste negli Stati Uniti e in Sud America e, grazie all'acquisizione, potenziando le imprese americane.

Il team di Fivestars con sede a San-Francisco, compreso il suo CEO e co-fondatore, Victor Ho, rimarrà nei suoi ruoli e continuerà a gestire Fivestars. L'acquisizione di Fivestars da parte di SumUp si tradurrà in un'offerta tecnologica ampliata per le piccole imprese americane che le aiuterà a risparmiare denaro sui pagamenti e a ottenere migliori entrate attraverso servizi di marketing automation.

L'acquisizione giunge in un momento in cui i commercianti in tutti gli Stati Uniti guardano alle nuove tecnologie per rivitalizzare le loro attività con l’avvento della nuova normalità. Durante la pandemia, Fivestars è stata una vera e propria ancora di salvezza per le piccole imprese che avevano bisogno di implementare l’uso della tecnologia per vendere e raggiungere i clienti. Con l'obiettivo condiviso di supportare i proprietari di piccole imprese, SumUp attingerà all'esperienza del mercato locale di Fivestars e alla rete commerciale di fiducia per la sua espansione a livello nazionale.

BMO Capital Markets è stato consulente finanziario esclusivo e Gunderson Dettmer LLP è stato consulente legale esclusivo di Fivestars. Weil, Gotshal & Manges LLP è stato consulente legale esclusivo di SumUp.