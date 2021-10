Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Sono contento che Carlo Calenda, Giuseppe Conte e tanti esponenti M5S hanno detto che voteranno per me e espresso apprezzamento per il mio lavoro da ministro. Sono fiducioso che gli elettori di Calenda e dei 5 Stelle sceglieranno noi". Così Roberto Gualtieri al confronto con Enrico Michetti su Sky.