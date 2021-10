Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Oggi #14ottobre il Pd compie 14 anni. In diversi hanno pensato che non ci saremmo arrivati o che, se anche ci fossimo arrivati, saremmo stati piccoli e ininfluenti. E invece, come direbbe Vasco, #SiamoAncoraQui, e anche in buona salute. #AuguriPd". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.