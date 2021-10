Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Comunque la si pensi fa male vedere corpi senza vita sul ponte di una barca al largo della Libia. Si deve riflettere sull’urgenza di trovare una soluzione politica condivisa a livello europeo per gestire i flussi migratori. Spero che la politica italiana reagisca con spirito di solidarietà e umanità, come gli italiani sanno fare”. Così in un tweet il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.