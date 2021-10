L’Oréal Italia: Osservatorio Beauty, 'bellezza e cura della persona, italiane prime per interesse in Europa' (3)

(Adnkronos) - È cresciuto l’interesse verso prodotti multi-uso e prodotti ibridi, in particolare prodotti make-up con benefici skincare (skinification), ma contemporaneamente è cresciuto anche il numero medio di prodotti usati, segno di una consumatrice più esigente e in cerca di efficacia e praticità Al tempo stesso abbiamo osservato un notevole incremento di ricerca di benefici più profondi ed esperti. In Itali, per esempio, abbiamo visto una maggiore crescita nell’uso di maschere di pulizia o trattamento, sia in tessuto che in crema, maschere per capelli, ma anche salviette deodoranti e scrub per la pulizia profonda, e texture più sensoriali, leggere e profumate.